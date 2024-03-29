Ситуация на фронте сегодня 29 марта
Украинские защитники отбили 22 атаки российских оккупантов на Новопавловском направлении. На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений.
В общем, враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар.
Также россияне осуществили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты разных типов. Данные по этой атаке уточняются.
Авиационным ударам подверглись:
- Бобиловка Сумской области;
- Боровая, Купянск Харьковской области;
- Невское Луганской области;
- Терны, Ямполевка, Николаевка, Железное, Часов Яр, Андреевка, Дилиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское Донецкой области;
- Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем было около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.
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