На Волыни завершили ремонт пункта пропуска "Устилуг - Зосин" (фото)
В Волынской области завершился текущий ремонт международного пункта пропуска "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Как отметили в ведомстве, "Устилуг" - единственный автомобильный пункт пропуска на Волыни, где оформляют легковой транспорт.
Работы выполнили по заказу Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры в рамках Стратегии развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, сделав акцент на быстрых и экономных модульных решениях.
Во время ремонта специалисты обновили инженерные сети - заменили электрощитовое оборудование, отремонтировали системы водоснабжения, водоотвода и дождевой канализации, а также укрепили территорию возле очистных сооружений.
Кроме того, отремонтировали кровлю навеса, внутренние помещения админздания, таможенного склада и архива, обновили фасады, крыльца, тротуары, дорожное покрытие, мостик с перилами и въездную стелу Украины.
Для нужд контрольных служб также установили дополнительные модульные дома, санитарные блоки и обустроили два легкосборных навеса для углубленного досмотра транспорта.
"Наша задача - чтобы люди пересекали границу в комфортных условиях, а контрольные службы имели современную инфраструктуру для эффективной работы. Мы последовательно обновляем пункты пропуска, ведь это не только о комфорте, но и о безопасности, скорости пересечения границы и укреплении возможности пограничной инфраструктуры Украины", - подчеркнул министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Пункт пропуска "Устилуг - Зосин" является одним из ключевых на украинско-польской границе.
В сутки в обоих направлениях он способен пропускать до 700 легковых автомобилей, 40 автобусов, 250 грузовиков массой до 7,5 тонны, а также до 200 пустых крупногабаритных транспортных средств.
Напомним, что во время поездок в Польшу украинцам советуют заранее проверять содержимое багажа, поскольку на въезд в Евросоюз действуют строгие таможенные правила.
Часть пищевых продуктов, в том числе мясные и молочные изделия, запрещено провозить даже в минимальном количестве, в то время как на алкоголь, табак, наличные деньги и отдельные вещи установлены четкие лимиты.
Детальнее о том, что нельзя везти с собой в Польшу, читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, Варшава усиливает меры безопасности в пограничной полосе на фоне инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими ракетами и дронами.
Ранее стало известно, что Польша планирует создать бесполетную зону вблизи границы с Украиной - ожидается, что соответствующее решение может заработать в конце декабря или начале января.