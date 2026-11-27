У Волинській області завершився поточний ремонт міжнародного пункту пропуску "Устилуг - Зосин" на кордоні з Польщею.

Як зазначили у відомстві, "Устилуг" є єдиним автомобільним пунктом пропуску на Волині, де оформлюють легковий транспорт.

Роботи виконали на замовлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури в межах Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року, зробивши акцент на швидких та економних модульних рішеннях.

Під час ремонту фахівці оновили інженерні мережі - замінили електрощитове обладнання, відремонтували системи водопостачання, водовідведення та дощової каналізації, а також укріпили територію біля очисних споруд.

Крім того, відремонтували покрівлю навісу, внутрішні приміщення адмінбудівлі, митного складу й архіву, оновили фасади, ґанки, тротуари, дорожнє покриття, місток із перилами та в'їзну стелу України.

Для потреб контрольних служб також встановили додаткові модульні будинки, санітарні блоки та облаштували два легкозбірні навіси для поглибленого огляду транспорту.

"Наше завдання - щоб люди перетинали кордон у комфортних умовах, а контрольні служби мали сучасну інфраструктуру для ефективної роботи. Ми послідовно оновлюємо пункти пропуску, адже це не лише про комфорт, а й про безпеку, швидкість перетину кордону та зміцнення спроможності прикордонної інфраструктури України", - наголосив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Пункт пропуску "Устилуг - Зосин" є одним із ключових на українсько-польському кордоні.

За добу в обох напрямках він здатний пропускати до 700 легкових автомобілів, 40 автобусів, 250 вантажівок масою до 7,5 тонни, а також до 200 порожніх великогабаритних транспортних засобів.