Польша планирует создать бесполетную зону вблизи границы с Украиной
Польша планирует ввести бесполетную зону вдоль своей восточной границы. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу уже в конце декабря или начале января.
Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Interia .
По его словам, речь идет о небольшой полосе, расположенной в нескольких или нескольких десятках километрах от восточной границы.
Соответствующее постановление уже подали в Правительственную программную группу, и его должны проработать в ближайшие недели.
"Нам нужна бесполетная зона на восточной границе нашей страны. Мы хотим, чтобы такое положение вступило в силу как можно скорее. Я оцениваю, что это будет возможно в конце декабря или начале января", - заявил Томчик.
Чиновник объяснил, что создание такой зоны станет дополнительным фактором для польских военных во время реагирования на воздушные угрозы.
По его словам, это позволит пилотам-истребителям быстрее и четче принимать решения по целям, которые входят в воздушное пространство Польши, в частности со стороны Украины.
"Это означает, что когда польский пилот-истребитель знает, что самолет, например, входит в польское воздушное пространство из Украины, летит на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в бесполетную зону, происходит радиолокационное изображение - это основание для сбивания такого объекта", - пояснил замминистра.
Он также напомнил, что два месяца назад Польша изменила процедуры для пилотов и отказалась от требования обязательной визуальной идентификации воздушных целей, перейдя к так называемой положительной идентификации по совокупности факторов.
Кроме того, Варшава призывает союзников по НАТО ввести аналогичные правила на всем восточном фланге Альянса.
Напомним, что Польша обратилась к НАТО с просьбой изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной, если они двигаются в сторону стран Альянса.
По данным Bloomberg, Варшава озвучила эту инициативу на встрече послов государств-членов в Брюсселе после инцидента 20 ноября, когда во время массированной российской атаки на территорию Польши рухнули две ракеты и беспилотник.
Впрочем, как впоследствии заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в Варшаве пока не видят достаточной решительности союзников сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной.
По его словам, партнеры демонстрируют большую готовность обсуждать этот вопрос, но пока не готовы переходить к конкретным действиям, а одна страна самостоятельно не способна реализовать такое решение.