На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК: реакция военкомата
В Волынской области военнообязанный напал на офицера ТЦК. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.
"Вчера (25 июня - ред) в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела Ковельского РТЦК и СП во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В настоящее время на нападающего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины.
"Согласно этой статье, нападение на должностное лицо во время исполнения им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет", - отмечают в ТЦК.
В военкомате отмечают, что "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины", потому что именно там враг атакует Украину и пытается уничтожить украинцев.
Не первый случай
Подобные инциденты в Украине не редкость. Например, недавно полицейские установили личность мужчины, который совершил нападение с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.
Кроме того, мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, совершил нападение на военных в служебном автомобиле после задержания в Черновицкой области.
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