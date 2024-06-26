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На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК: реакция военкомата

Украина, Среда 26 июня 2024 13:27
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На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК: реакция военкомата Фото: на Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК (facebook.com_volynarmy)
Автор: Наталия Гурковская

В Волынской области военнообязанный напал на офицера ТЦК. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

"Вчера (25 июня - ред) в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела Ковельского РТЦК и СП во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на нападающего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины.

"Согласно этой статье, нападение на должностное лицо во время исполнения им служебных обязанностей является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет", - отмечают в ТЦК.

В военкомате отмечают, что "махать кулаками нужно на востоке и юге Украины", потому что именно там враг атакует Украину и пытается уничтожить украинцев.

Не первый случай

Подобные инциденты в Украине не редкость. Например, недавно полицейские установили личность мужчины, который совершил нападение с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.

Кроме того, мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, совершил нападение на военных в служебном автомобиле после задержания в Черновицкой области.

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