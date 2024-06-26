На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК: реакція військкомату

У Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський ТЦК та СП .

"Вчора (25 червня, - ред) в Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.

"Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років", - зазначають у ТЦК.

У військкоматі наголошують, що "махати кулаками потрібно на сході та півдні України", бо саме там ворог атакує Україну і намагається знищити українців.