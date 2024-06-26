На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК: реакція військкомату
У Волинській області військовозобов'язаний напав на офіцера ТЦК. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинський ТЦК та СП.
"Вчора (25 червня, - ред) в Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.
На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.
"Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років", - зазначають у ТЦК.
У військкоматі наголошують, що "махати кулаками потрібно на сході та півдні України", бо саме там ворог атакує Україну і намагається знищити українців.
Не перший випадок
Подібні інциденти в Україні не рідкість. Наприклад, нещодавно поліцейські встановили особу чоловіка, який скоїв напад з газовим балончиком на співробітників ТЦК під Луцьком.
Крім того, чоловік, упійманий на спробі незаконного перетину кордону, скоїв напад на військових у службовому автомобілі після затримання у Чернівецькій області.
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