Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: в полиции раскрыли детали

Полицейские уже установили личность мужчины, который напал с газовым баллончиком на сотрудников территориального центра комплектования под Луцком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.

В полиции напомнили, что инцидент случился в селе Липины Луцкого района. Спустя несколько часов после нападения личность правонарушителя установили, это - житель Луцкого района.

По данным правоохранителей, двое молодых людей отказались предоставить сотрудникам ТЦК документы для проверки.

"Один из них распылил баллончик в лицо военных и скрылся с места происшествия", - уточнили в полиции.

В действиях злоумышленника увидели признаки правонарушения - умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу. За это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В полиции добавили, что продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.