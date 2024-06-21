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Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: в полиции раскрыли детали

Волынская область, Пятница 21 июня 2024 17:42
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Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: в полиции раскрыли детали Иллюстративное фото: под Луцком напали на сотрудников ТЦК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Полицейские уже установили личность мужчины, который напал с газовым баллончиком на сотрудников территориального центра комплектования под Луцком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Волынской области.

В полиции напомнили, что инцидент случился в селе Липины Луцкого района. Спустя несколько часов после нападения личность правонарушителя установили, это - житель Луцкого района.

По данным правоохранителей, двое молодых людей отказались предоставить сотрудникам ТЦК документы для проверки.

"Один из них распылил баллончик в лицо военных и скрылся с места происшествия", - уточнили в полиции.

В действиях злоумышленника увидели признаки правонарушения - умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу. За это грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В полиции добавили, что продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 21 июня, утром стало известно, что на сотрудников ТЦК, которые ранее обороняли Украину от российских оккупантов, напали с газовым баллончиком.

Оперативное командование "Запад" отмечало, что личности правонарушителей установили и им грозит "жестокое наказание".

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