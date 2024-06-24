Пытался задушить ремнем безопасности. На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК
В Черновицкой области мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, напал на военных в служебном автомобиле после задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого областного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
"Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности", - пишет ТЦК.
С целью успокоения мужчины была вызвана следственно-оперативная группа. Военным вызвали экстренную медицинскую помощь.
"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - добавляет ТЦК.
Отмечается, что военные, которые получили травмы от нападающего стали в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Впрочем, по состоянию здоровья их перевели в ТЦК и СП.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, который на днях произошел во Львове. Также недавно в Одессе произошел конфликт между ТЦК и медиками.
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