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Пытался задушить ремнем безопасности. На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК

Понедельник 24 июня 2024 16:41
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Пытался задушить ремнем безопасности. На Буковине мужчина напал на представителей ТЦК Фото: на Буковине мужчина напал на представителей ТЦК (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Сергей Пышкин

В Черновицкой области мужчина, пойманный на попытке незаконного пересечения границы, напал на военных в служебном автомобиле после задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черновицкого областного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

"Гражданин после неудачной попытки незаконного пересечения границы, был задержан и передан военнослужащим ТЦК и СП. Направляясь на заднем сиденье служебного автомобиля для уточнения данных совершил нападение на военнослужащих и нанес телесные повреждения, совершил попытку удушения водителя ремнем безопасности", - пишет ТЦК.

С целью успокоения мужчины была вызвана следственно-оперативная группа. Военным вызвали экстренную медицинскую помощь.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего, и разместил соответствующее видео в социальной сети", - добавляет ТЦК.

Отмечается, что военные, которые получили травмы от нападающего стали в ряды Вооруженных сил Украины еще в начале полномасштабного вторжения российских террористов и проходили службу в десантно-штурмовых войсках. Впрочем, по состоянию здоровья их перевели в ТЦК и СП.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, который на днях произошел во Львове. Также недавно в Одессе произошел конфликт между ТЦК и медиками.

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