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На Волыни разоблачили банду, которая помогла переправить через границу почти 170 мужчин

Архивное фото: На Волыни разоблачили банду, которая помогла переправить через границу почти 170 мужчин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители на Волыни разоблачили преступную группу, которая переправляла военнообязанных через границу в Польшу. По этой схеме из Украины выехали почти 170 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Как работала схема

Помогала злоумышленникам инспектор одного из пограничных отрядов на Волыни. Клиентов искали в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

С ними заранее договаривались о встрече и доставляли автомобилем до пункта пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. 

Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией по контролю лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу.

По данным следствия, по такой схеме группа переправила за пределы государства по меньшей мере 168 человек.

Объявлено первое подозрение

Инспектору при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также подано в суд об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Схемы выезда военнообязанных за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 13 мая 2024, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Соответственно, выезд за пределы Украины большинству военнообязанных запрещен.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Буквально сегодня стало известно, что пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.

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