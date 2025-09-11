На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, - СМИ
В Волынской области жилой дом был разрушен после того, как на него упал авиационный боеприпас с самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию "Аверс" в Facebook.
По данным источников "Аверса", сегодня, 11 сентября, днем в селе Копылье на жилой дом якобы упала ракета с истребителя. Самолет летел низко над населенным пунктом, а потом развернулся в сторону Беларуси.
Собеседники телерадиокомпании утверждают, что в разрушенном доме живут родители замначальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в момент инцидента в доме не было.
Спикер территориального управления ГБР во Львове София Лепех-Давидович рассказала, что Бюро начало уголовное производство по факту падения авиабоеприпаса. На место события выехала группа правоохранителей.
Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Похожие инциденты в РФ и оккупации
Напомним, ранее Telegram-канал Astra сообщал, что с начала этого года самолеты РФ случайно сбросили на свою территорию и временно оккупированные территории более 100 управляемых авиационных бомб.
В частности, 27 августа сразу 3 авиабомбы упали на временно оккупированную Макеевку.
Также авиабомбы неоднократно падали на населенные пункты Белгородской области.
Это происходит, поскольку КАБы не всегда могут долетать до цели из-за своей несовершенной системы.