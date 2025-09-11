ua en ru
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, - СМИ

Четверг 11 сентября 2025 22:36
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, - СМИ Иллюстративное фото: на Волыни упал авиационный боеприпас (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

В Волынской области жилой дом был разрушен после того, как на него упал авиационный боеприпас с самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию "Аверс" в Facebook.

По данным источников "Аверса", сегодня, 11 сентября, днем в селе Копылье на жилой дом якобы упала ракета с истребителя. Самолет летел низко над населенным пунктом, а потом развернулся в сторону Беларуси.

Собеседники телерадиокомпании утверждают, что в разрушенном доме живут родители замначальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в момент инцидента в доме не было.

Спикер территориального управления ГБР во Львове София Лепех-Давидович рассказала, что Бюро начало уголовное производство по факту падения авиабоеприпаса. На место события выехала группа правоохранителей.

Продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Похожие инциденты в РФ и оккупации

Напомним, ранее Telegram-канал Astra сообщал, что с начала этого года самолеты РФ случайно сбросили на свою территорию и временно оккупированные территории более 100 управляемых авиационных бомб.

В частности, 27 августа сразу 3 авиабомбы упали на временно оккупированную Макеевку.

Также авиабомбы неоднократно падали на населенные пункты Белгородской области.

Это происходит, поскольку КАБы не всегда могут долетать до цели из-за своей несовершенной системы.

