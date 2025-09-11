На Волині авіабоєприпас з винищувача знищив житловий будинок, - ЗМІ

У Волинській області житловий будинок було зруйновано після того, як на нього впав авіаційний боєприпас з літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію "Аверс" у Facebook.

За даними джерел "Аверса", сьогодні, 11 вересня, вдень у селі Копилля на житловий будинок нібито впала ракета з винищувача. Літак летів низько над населеним пунктом, а потім розвернувся в бік Білорусі.



Співрозмовники телерадіокомпанії стверджують, що в зруйнованому будинку живуть батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у момент інциденту в будинку не було.

Спікер територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла, що Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом падіння авіабоєприпасу. На місце події виїхала група правоохоронців.

Продовжується досудове розслідування за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).