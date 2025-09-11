На Волині авіабоєприпас з винищувача знищив житловий будинок, - ЗМІ
У Волинській області житловий будинок було зруйновано після того, як на нього впав авіаційний боєприпас з літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію "Аверс" у Facebook.
За даними джерел "Аверса", сьогодні, 11 вересня, вдень у селі Копилля на житловий будинок нібито впала ракета з винищувача. Літак летів низько над населеним пунктом, а потім розвернувся в бік Білорусі.
Співрозмовники телерадіокомпанії стверджують, що в зруйнованому будинку живуть батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у момент інциденту в будинку не було.
Спікер територіального управління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла, що Бюро розпочало кримінальне провадження за фактом падіння авіабоєприпасу. На місце події виїхала група правоохоронців.
Продовжується досудове розслідування за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).
Схожі інциденти в РФ та окупації
Нагадаємо, раніше Telegram-канал Astra повідомляв, що з початку цього року літаки РФ випадково скинули на свою територію і тимчасово окуповані території понад 100 керованих авіаційних бомб.
Зокрема, 27 серпня одразу 3 авіабомби впали на тимчасово окуповану Макіївку.
Також авіабомби неодноразово падали на населені пункти Білгородської області.
Це відбувається, оскільки КАБи не завжди можуть долітати до цілі через свою недосконалу систему.