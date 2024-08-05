В Волгограде пылала подстанция, город частично обесточен

Электропитание отсутствовало, в частности, в Ворошиловском районе города.

При этом в волгоградские паблики писали также о якобы аварии на подстанции, расположенной на ул. Огарева в Ворошиловском районе.

По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв, передает Telegram-канал "Новости Волгограда".

Волгоградское издание "v1.ru" писало, что "сильный пожар, оставивший без света Ворошиловский район, произошел сегодня ночью, с 4 на 5 августа, на подстанции "Советская" в городе.

При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляют, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.

Как утверждают чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов", и что огонь уже был потушен.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.

Ранее сообщалось, что около месяца назад в Волгоградской области в городе Калач-на-Дону из-за атаки беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.

Напомним также, что нефтеобъекты в этом регионе горели также перед этим и в феврале - речь идет о нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Волгограде, по которому был нанесен дроновый удар.