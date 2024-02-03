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Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде, - источники

Волгоград, Суббота 03 февраля 2024 12:47
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Дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде, - источники Фото: дроны СБУ атаковали НПЗ в Волгограде (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. После этого там вспыхнул пожар.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Сегодняшний пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в Волгограде, был результатом успешной атаки СБУ.

Как отмечают источники, два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета", - сообщает источник.

Что еще известно об атаке

В ночь на 3 февраля россияне заявили об атаке дронов в Белгородской и Волгоградской областях. В частности, в Волгограде взрывы прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Пропагандистские СМИ утверждали, что НПЗ атаковали беспилотники, после чего вспыхнул пожар. Информации о погибших и пострадавших не было.

Другие атаки на НПЗ России

Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ метко отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам.

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