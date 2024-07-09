В Волгоградской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и российские Telegram-каналы.

По данным российских пропагандистов, воздушная атака с применением БПЛА в Волгоградской области произошла около четырех часов утра, а уже после пяти - стало известно о пожарах в городе Калач-на-Дону.

"В Волгоградской области утром 9 июля вспыхнула нефтебаза в Калаче-на-Дону. Очевидцы сообщают, что пожару предшествовала серия взрывов", - пишет издание " V1/Новости Волгограда ".

В российских медиа традиционно утверждают, что украинская армия стоит за атакой.

Также пропагандисты в РФ рассказывают, что под удар дронов якобы попали цистерна с горючим и хлебозавод и публикуют кадры с последствиями "прилетов". На видео и фото можно увидеть момент удара БПЛА с громким взрывом и кадры с пожарами.

"ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области. Предварительно целью вражеских беспилотников стала местная нефтебаза", – говорится в публикации ТГ-канала SHOT.

Российское медиа добавляет, что местные жители вроде бы насчитали около 10 взрывов.

"После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма сейчас виден из разных районов города. Официальной информации и данных о пострадавших пока не было", - пишет SHOT.

А вот Telegra-канал Mash рассказывает, что Калач-на-Дону атаковали по меньшей мере 5 дронов, и что они вроде бы "летели один за другим".

"В настоящее время на местах прилета в районе НПЗ и на территории хлебозавода два пожара. Их тушат", - говорится в публикации.

Атаки дронов и взрывы в РФ 9 июля

Напомним, ранее этой ночью в России заявляли об обстреле Белгорода и области, в том числе города Шебекино. По данным местных властей, в регионе работали силы и средства ПВО, и из-за атаки погиб один человек и еще двое пострадали.

Кроме того, стало известно об атаке беспилотников в Ростовской области, и что она якобы была массированной. Губернатор региона заявлял, что в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.