UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волгограді палала підстанція, місто частково знеструмлене

Фото: у російському Волгограді сталася пожежа на підстанції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Волгограді (Російська Федерація) цієї ночі, 5 серпня, сталася пожежа на електропідстанції, і вогняній надзвичайній ситуації нібито передував вибух. У місті після інциденту частково зникло світло у деяких районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.

Живлення було відсутнє, зокрема, у Ворошиловському районі міста.

При цьому в волгоградські пабліки писали також про нібито аварію на підстанції, що розташована на вул. Огарьова у Ворошилівському районі.

За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух, передає Telegram-канал "Новости Волгограда".

Волгоградське видання "v1.ru" писало, що "сильна пожежа, що залишила без світла Ворошиловський район, сталася сьогодні вночі, з 4 на 5 серпня, на підстанції "Радянська" у місті.

При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляють, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.

Як стверджують надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів", і що вогонь вже загасили.

Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.

Раніше повідомлялося, що близько місяця тому у Волгоградській області у місті Калач-на-Дону через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

Нагадаємо також, що нафтооб'єти у цьому регіоні палали також перед тим і у лютому - йдеться про нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді, по якому був завданий дроновий удар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВолгоградПожежа