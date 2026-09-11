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Волгоград, Каспийск и Самара подверглись ударам: могли быть атакованы НПЗ и порт

07:13 11.09.2026 Пт
2 мин
В городах прозвучали взрывы, на некоторых локациях пожар
aimg Юлия Маловичко
Волгоград, Каспийск и Самара подверглись ударам: могли быть атакованы НПЗ и порт Фото: работник МЧС России (Getty Images)
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В ночь на 11 сентября сразу несколько городов России подверглись обстрелам, предварительно - атакованы НПЗ и порт. Речь идет о Каспийске, Самаре и Волгограде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Волгоград

Волгоград предварительно подвергся атаке ракетами, о чем также сообщили очевидцы. На видео с Волгограда россияне матерятся в то время, как гудит дрон, а затем слышно взрыв.

Паблики, в свою очредь, написали об атаке на НПЗ в Волгогораде.

Губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram области подтвердил, что зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается.

Каспийск

В Каспийске предварительно атакован порт в результате дронового обстрела, паблики показали несколько фотографий по этому поводу. Администрация города в Telegram под утро опубликовала только советы, как вести себя при обстрелам беспилотников, больше информации пока нет.

Самара

Ночью в городском официальном паблике Telegram жителей Самары предупредили о беспилотной опасности и призвали быть осторожными, в остальном официально по крайней мере заявлений не было.

Однако жители города в пабликах сообщили, что были слышнали взрывы, также известно о работе противовоздушной обороны.

Напомним, также в ночь на 11 сентября росссийский Саратов атаковали дроны, после ударов загорелся НПЗ и склад OZON.

РБК-Украина также писало, что Украина побила рекорд дальности поражения российских целей. Речь идет о мощном ударе дронами FP-1 по Новоуренгойскому и Пуровскому газовым заводам РФ.

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