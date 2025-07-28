Волейболистки Украины в топ-15: обновленный рейтинг FIVB после Лиги наций-2025

Италия завоевала третий титул Лиги наций

В решающем матче, который состоялся 27 июля, сборная Италии обыграла команду Бразилии в четырех сетах и в третий раз стала чемпионом Лиги наций.

Эта победа позволила итальянкам сравняться по количеству выигранных титулов с США, которые являются рекордсменками соревнований.

Украина 15 в рейтинге FIVB: путевка в Лигу Наций

После блестящего победного выступления в Золотой Евролиге-2025, женская национальная команда заняла 15 место в мировом рейтинге и обеспечила желанное место в Лиге наций-2026.

И это будет первый в истории дебют украинок в элитном турнире, который объединяет сильнейшие сборные мира.

Таким образом, вслед за мужской сборной, которая уже закрепилась в Лиге наций, женская команда также войдет в число лучших на планете.

Стабильность в топ-10 рейтинга

После завершения турнира позиции команд из Финала восьми не претерпели изменений.

Лидером рейтинга остается Италия, а на втором и третьем местах расположились Бразилия и Польша соответственно. А национальная команда Германии, которая закрывает десятку лучших сборных.

Топ-10 мирового рейтинга женских сборных FIVB:

Италия - 476,26 очков Бразилия - 426,80 Польша - 365,17 Китай - 348,60 Япония - 348,27 Турция - 337,60 США - 332,77 Нидерланды - 262,75 Сербия - 261,75 Германия - 252,03

Позиции других ведущих сборных:

Канада - 238,63 Чехия - 205,94 Франция - 192,72 Украина - 192,10 Пуэрто-Рико - 190,09 Аргентина - 189,05 Бельгия - 188,78

Украина готовится к ЧМ 2025 года

Ближайший крупный международный турнир - это чемпионат мира по волейболу, который состоится в Тайланде с 22 августа по 7 сентября.

Женская сборная Украины попала в группу H, где ее соперниками будут Сербия, Камерун и Япония.

Первый матч группового этапа украинская команда проведет 23 августа против сборной Сербии. Этот поединок станет первым шагом Украины в борьбе за мировое первенство.