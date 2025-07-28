Волейболистки Украины в топ-15: обновленный рейтинг FIVB после Лиги наций-2025

Международная федерация волейбола (FIVB) обнародовала обновленные мировые рейтинги женских сборных после завершения финального турнира Лиги наций-2025.
Об изменениях в рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола.
В решающем матче, который состоялся 27 июля, сборная Италии обыграла команду Бразилии в четырех сетах и в третий раз стала чемпионом Лиги наций.
Эта победа позволила итальянкам сравняться по количеству выигранных титулов с США, которые являются рекордсменками соревнований.
После блестящего победного выступления в Золотой Евролиге-2025, женская национальная команда заняла 15 место в мировом рейтинге и обеспечила желанное место в Лиге наций-2026.
И это будет первый в истории дебют украинок в элитном турнире, который объединяет сильнейшие сборные мира.
Таким образом, вслед за мужской сборной, которая уже закрепилась в Лиге наций, женская команда также войдет в число лучших на планете.
После завершения турнира позиции команд из Финала восьми не претерпели изменений.
Лидером рейтинга остается Италия, а на втором и третьем местах расположились Бразилия и Польша соответственно. А национальная команда Германии, которая закрывает десятку лучших сборных.
Топ-10 мирового рейтинга женских сборных FIVB:
Позиции других ведущих сборных:
Ближайший крупный международный турнир - это чемпионат мира по волейболу, который состоится в Тайланде с 22 августа по 7 сентября.
Женская сборная Украины попала в группу H, где ее соперниками будут Сербия, Камерун и Япония.
Первый матч группового этапа украинская команда проведет 23 августа против сборной Сербии. Этот поединок станет первым шагом Украины в борьбе за мировое первенство.
Ранее мы писали о том, как Украина уступила Канаде, и так мужская сборная потеряла шансы на плей-офф волейбольной Лиги наций.
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