Женская сборная Украины повторила рекорд по титулам волейбольной Золотой Евролиги
Женская сборная Украины по волейболу триумфовала в финале Золотой Евролиги-2025, одолев Венгрию. Эта победа стала для "сине-желтых" уже третьей в истории на турнире - таким образом, украинки повторили рекорд соревнований по количеству титулов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Золотая Евролига-2025, женщины, финал
Украина - Венгрия - 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17)
Как прошел финал
В решающем матче финального турнира, который в этом году проходил в Энгельхольме (Швеция), подопечные польского специалиста Якуба Глушака провели почти безупречную игру.
Уже на старте первого сета Украина повела 5:0, а в итоге уверенно выиграла партию со счетом 25:16.
Венгерки оправились во втором сете и сумели вырвать победу 25:23. Однако на этом их сопротивление фактически завершилось.
В следующих двух партиях преимущество украинской команды не вызывало сомнений. Благодаря мощным атакам Миленко, Артышук, Шаргородской и слаженной игре на блоке наши волейболистки разгромили соперниц - 25:15 и 25:17 соответственно.
Рекордный титул Украины
Это уже третий титул для сборной Украины на турнире. Ранее наши волейболистки становились чемпионками в 2017 и 2023 годах. По количеству побед в Золотой Евролиге украинки догнали сборную Сербии, которая в 2009, 2010 и 2011 годах выиграла три трофея подряд.
Для сборной Венгрии финал стал вторым проигранным в турнирах Золотой Евролиги. После "золота" в 2015 году венгерки уступали Болгарии в решающем матче 2018-го, а теперь - Украине.
Самые успешные сборные в истории Золотой Евролиги (женщины):
- Украина - 3 титула (2017, 2023, 2025)
- Сербия - 3 титула (2009, 2010, 2011)
- Болгария - 2 титула (2018, 2021)
- Чехия - 2 титула (2012, 2019)
Ранее мы писали, как волейболистки сборной Украины не дождались гимна и самостоятельно спели его.
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