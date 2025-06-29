Женская сборная Украины повторила рекорд по титулам волейбольной Золотой Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу триумфовала в финале Золотой Евролиги-2025, одолев Венгрию. Эта победа стала для "сине-желтых" уже третьей в истории на турнире - таким образом, украинки повторили рекорд соревнований по количеству титулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола .

Золотая Евролига-2025, женщины, финал

Украина - Венгрия - 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17)

Как прошел финал

В решающем матче финального турнира, который в этом году проходил в Энгельхольме (Швеция), подопечные польского специалиста Якуба Глушака провели почти безупречную игру.

Уже на старте первого сета Украина повела 5:0, а в итоге уверенно выиграла партию со счетом 25:16.

Венгерки оправились во втором сете и сумели вырвать победу 25:23. Однако на этом их сопротивление фактически завершилось.

В следующих двух партиях преимущество украинской команды не вызывало сомнений. Благодаря мощным атакам Миленко, Артышук, Шаргородской и слаженной игре на блоке наши волейболистки разгромили соперниц - 25:15 и 25:17 соответственно.

Рекордный титул Украины

Это уже третий титул для сборной Украины на турнире. Ранее наши волейболистки становились чемпионками в 2017 и 2023 годах. По количеству побед в Золотой Евролиге украинки догнали сборную Сербии, которая в 2009, 2010 и 2011 годах выиграла три трофея подряд.

Для сборной Венгрии финал стал вторым проигранным в турнирах Золотой Евролиги. После "золота" в 2015 году венгерки уступали Болгарии в решающем матче 2018-го, а теперь - Украине.

Самые успешные сборные в истории Золотой Евролиги (женщины):