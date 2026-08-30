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Вокзалы круглосуточно и посадка по-новому: в УЗ готовят изменения из-за постоянных тревог

22:46 30.08.2026 Вс
2 мин
Как именно изменятся правила посадки и что ждет пассажиров?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Украине нарабатываются решения для обеспечения стабильного движения железнодорожного транспорта во время длительных воздушных тревог.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Что планируется изменить

Вопросы организации транспорта и логистики во время тревог обсудили на оперативном совещании с участием руководства "Укрзализныци", Киевской городской военной администрации и военного командования.

Первоочередным приоритетом определены безопасность пассажиров и бесперебойное движение поездов.

Среди ключевых решений и направлений работы:

  • Круглосуточный режим вокзалов - прорабатывается вопрос непрерывной работы железнодорожных вокзалов.
  • Безопасность пассажиров - рассредоточение поездов и пассажиров, а также избегание одновременного прибытия составов на смежные платформы.
  • Оптимизация времени - сокращение времени посадки и высадки благодаря упрощению процедур контроля в случае повышенной угрозы.
  • Мониторинг угроз - дальнейшее развитие систем отслеживания опасности и оперативного реагирования в четкой координации с военными.

Задержка поездов из-за обстрелов

Напомним, на протяжении последних дней железнодорожный транспорт Украины работает под высокой нагрузкой и сталкивается с масштабными сбоями из-за систематических вражеских атак.

В частности, в четверг, 27 августа, боевые действия повлекли за собой массовые задержки десятки поездов Укрзализныци, отдельные из которых отклонились от графика более чем на 15 часов.

Уже на следующий день, 28 августа, из-за новых воздушных ударов РФ в Украине вторые сутки фиксировали масштабные опоздание поездов.

Чтобы минимизировать последствия обстрелов и обеспечить безопасность пассажиров, железнодорожники ввели дополнительные оперативные изменения в движении составов.

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