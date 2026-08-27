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Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями

11:25 27.08.2026 Чт
2 мин
Какие поезда задерживаются больше всего?
aimg Елена Чупровская
Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями Фото: "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов (facebook.com Ukrzaliznytsia_photos)
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В четверг, 27 августа, десятки поездов Укрзализныци двигаются с опозданием из-за боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укрзализныци.

Какое влечение опаздывает больше всего

По состоянию на 11:08 наибольшую задержку имеет поезд №775/776 Сумы - Киев-Пас. Он отстает от расписания на 15 часов 37 минут и должен был прибыть в Киев ориентировочно в 10:40.

Среди других рейсов с наибольшими задержками:

  • №93/94 Харьков-Пасс. - Хелм - опоздание 9 часов 5 минут
  • №83/84 Днепр-Главный - Мукачево - опоздание 7 часов 13 минут
  • №7/8 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная - опоздание 7 часов 8 минут
  • №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пасс. - опоздание 6 часов 56 минут
  • №79/80 Днепр-Главный - Львов - опоздание 6 часов 40 минут
  • №119/120 Днепр-Главный - Хелм - опоздание 6 часов 40 минут
  • №85/86 Запорожье-1 - Львов - опоздание 6 часов 29 минут.

Почему поезда следуют не по расписанию

В Укрзализныце как причину всех перечисленных задержек указывают влияние боевых действий.

Прогноз времени отправки и прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.

Задержки составов фиксируют на фоне очередных массированных атак России по территории Украины.

Напомним, ночью против 27 августа Россия массированно атаковала украинские города дронами и ракетами.

Под ударом оказались Одесса, Харьков, Полтавщина, Запорожье, Херсонщина, Сумщина и Киевская область, погибли и ранены.

Днем атака продолжилась.

Враг нанес еще один удар по Киеву ударным дроном, повредив спортивный комплекс в Печерском районе.

В сети сообщали о возможном попадании вблизи стадиона "Динамо".

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