Задержка более 15 часов: из-за атак РФ поезда "Укрзализныци" курсируют с изменениями
В четверг, 27 августа, десятки поездов Укрзализныци двигаются с опозданием из-за боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укрзализныци.
Какое влечение опаздывает больше всего
По состоянию на 11:08 наибольшую задержку имеет поезд №775/776 Сумы - Киев-Пас. Он отстает от расписания на 15 часов 37 минут и должен был прибыть в Киев ориентировочно в 10:40.
Среди других рейсов с наибольшими задержками:
- №93/94 Харьков-Пасс. - Хелм - опоздание 9 часов 5 минут
- №83/84 Днепр-Главный - Мукачево - опоздание 7 часов 13 минут
- №7/8 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная - опоздание 7 часов 8 минут
- №37/38 Запорожье-1 - Киев-Пасс. - опоздание 6 часов 56 минут
- №79/80 Днепр-Главный - Львов - опоздание 6 часов 40 минут
- №119/120 Днепр-Главный - Хелм - опоздание 6 часов 40 минут
- №85/86 Запорожье-1 - Львов - опоздание 6 часов 29 минут.
Почему поезда следуют не по расписанию
В Укрзализныце как причину всех перечисленных задержек указывают влияние боевых действий.
Прогноз времени отправки и прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.
Задержки составов фиксируют на фоне очередных массированных атак России по территории Украины.
Напомним, ночью против 27 августа Россия массированно атаковала украинские города дронами и ракетами.
Под ударом оказались Одесса, Харьков, Полтавщина, Запорожье, Херсонщина, Сумщина и Киевская область, погибли и ранены.
Днем атака продолжилась.
Враг нанес еще один удар по Киеву ударным дроном, повредив спортивный комплекс в Печерском районе.
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