Более 15 часов: в Украине вторые сутки подряд массовые задержки поездов "Укрзализныци"

Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Что с поездами" на сайте "Укрзализныци".

Насколько опаздывают поезда

По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент имеет влечение сообщением Сумы – Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.

Среди других рейсов с большими задержками:

Сумы-Киев-Пассажирский - 15 часов;

Днепро-Главный - Ивано-Франковск - 9 часов 33 минуты;

Киев-Пассажирский-Солотвино-1 - 9 часов 28 минут;

Конотоп-Жмеринка - 9 часов 19 минут;

Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная - 8 часов 34 минуты;

Харьков-Пассажирский-Ужгород - 8 часов 33 минуты.

Прогноз времени прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.

Фото: как опаздывают поезда в Украине 28 августа (скриншот)

Почему поезда следуют не по расписанию

В "Укрзализныце" причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.

Что делает "Укрзализныця" для пассажиров

Из-за массовых задержек компания сменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.

Пассажиры также могут:

бесплатно получить питьевую воду и чай;

воспользоваться "Пунктами несокрушимости", чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;

оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте "Укрзализныци" в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дію.Підпис.