Более 15 часов: в Украине вторые сутки подряд массовые задержки поездов "Укрзализныци"
Из-за новых атак поезда в Украине снова идут с большим опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса "Что с поездами" на сайте "Укрзализныци".
Насколько опаздывают поезда
По данным сервиса, наибольшее опоздание на данный момент имеет влечение сообщением Сумы – Киев-Пассажирский. Он отстает от расписания более чем на 15 часов.
Среди других рейсов с большими задержками:
- Сумы-Киев-Пассажирский - 15 часов;
- Днепро-Главный - Ивано-Франковск - 9 часов 33 минуты;
- Киев-Пассажирский-Солотвино-1 - 9 часов 28 минут;
- Конотоп-Жмеринка - 9 часов 19 минут;
- Харьков-Пассажирский-Одесса-Главная - 8 часов 34 минуты;
- Харьков-Пассажирский-Ужгород - 8 часов 33 минуты.
Прогноз времени прибытия ориентировочный и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте.
Фото: как опаздывают поезда в Украине 28 августа (скриншот)
Почему поезда следуют не по расписанию
В "Укрзализныце" причиной задержек называют влияние боевых действий. Из-за постоянных воздушных тревог железнодорожники вынуждены корректировать движение поездов, чтобы обезопасить пассажиров.
Что делает "Укрзализныця" для пассажиров
Из-за массовых задержек компания сменила работу вокзалов. Все платные залы ожидания сделали бесплатными до утра 29 августа.
Пассажиры также могут:
- бесплатно получить питьевую воду и чай;
- воспользоваться "Пунктами несокрушимости", чтобы зарядить телефон или переждать тревогу;
- оформить возврат полной стоимости билета, если из-за задержки не удалось сесть на поезд.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на сайте "Укрзализныци" в разделе возврата билетов, указать данные билета и реквизиты счета и подтвердить обращение через Дію.Підпис.
Что предшествовало нынешним задержкам
Проблемы с расписанием начались еще накануне. Напомним, утром 27 августа десятки поездов "Укрзализныци" двигались с опозданием из-за боевых действий.
В тот же день вечером компания сообщила, что из-за смещения графиков делает платные залы ожидания бесплатными для всех пассажиров.
В СНБО объяснили, что атаки на Киев продолжаются волнами именно для того, чтобы постоянно истощать противовоздушную оборону и население.