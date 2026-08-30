Вокзали цілодобово та посадка по-новому: в УЗ готують зміни через постійні тривоги

Затримка поїздів через обстріли

Нагадаємо, упродовж останніх днів залізничний транспорт України працює під високим навантаженням та стикається з масштабними збоями через систематичні ворожі атаки.

Зокрема, у четвер, 27 серпня, бойові дії спричинили масові затримки десятки потягів Укрзалізниці, окремі з яких відхилилися від графіка більш ніж на 15 годин.

Вже наступного дня, 28 серпня, через нові повітряні удари РФ в Україні другу добу поспіль фіксували масштабні запізнення поїздів.

Аби мінімізувати наслідки обстрілів та гарантувати безпеку пасажирів, залізничники запровадили додаткові оперативні зміни в русі складів.