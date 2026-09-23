Вокзалы Киева не повреждены из-за атаки РФ, но поезда задерживаются, - УЗ

Железнодорожные вокзалы Киева не получили повреждений в результате атаки России 23 сентября, однако есть задержки ряда поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Во время массированной атаки на Киев мониторинговый центр УЗ усиленно отслеживал ситуацию, благодаря чему удалось не останавливать движение пассажирских поездов.

На Центральном вокзале и вокзале Дарница посадка и высадка пассажиров осуществлялась через подземные переходы, как это предусмотрено для желтого уровня воздушной угрозы в случае фиксации целей вблизи вокзалов.

Железнодорожные вокзалы столицы пока не получили повреждений в результате атаки. В то же время есть задержки поездов.

Больше всего от графика отстают поезда, курсирующие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровщины.

Поезда Kyiv City Express курсируют полным кольцом с задержками в пределах 10-30 минут.