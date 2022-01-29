Військовий облік для жінок. Правила зміняться: що відомо

У грудні минулого року Міністерство оборони опублікувало перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов'язаних. Втім, через місяць відомство вирішило розробити нову редакцію наказу.

Що зміниться, в матеріалі РБК-Україна .

Штрафів за ухилення не буде

Міністр оборони України Олексій Резніков роз'яснив, що штрафів за ухилення не буде. Це не передбачено законом.

Штрафувати можуть лише військовозобов'язаних жінок, а ними стають лише після постановки на військовий облік.

Перелік професій скоротять

В новому наказі буде істотно скорочено список професій, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних.

Зокрема, список професій для військового обліку буде скорочений з 35 до 14 спеціальностей. Спеціальності і професії, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік, споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями.

На обов'язковий облік військовозобов'язаних ставатимуть жінки, які працюють, зокреса, у сферах:

медицини,

електроніки,

зв'язку,

метрології та картографії,

фінансів,

бухгалтерського обліку,

аудиту.

Можливий добровільний військовий облік

Вкінці грудня на сайті Верховної ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу. Як пояснив народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, документ передбачає добровільну постановку на військовий облік для жінок, крім медиків.