Стало відомо, коли почнуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку

Фото: коли штрафуватимуть жінок за відмову від військового обліку (facebook.com/president.gov.ua)

В Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік поки не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Ті, які відмовляються відвідувати лікарів...це закон України..це закон, який зобов'язані виконувати всі громадяни на території України. Тому будуть штрафні санкції, але вже після 2022 року. Тобто рік є у всіх: у керівників організацій, у військовозобов'язаних жінок", - розповів він.