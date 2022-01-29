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Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно

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Киев, Суббота 29 января 2022 10:00
Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно Фото: правила воинского учета для женщин изменят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных. Впрочем, через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа.

Что изменится, в материале РБК-Украина.

Штрафов за уклонение не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.

Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.

Перечень профессий сократят

В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

В частности, список профессий для воинского учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут встать на воинский учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.

На обязательный учет военнообязанных будут ставать женщины, которые работают, в сферах:

  • медицины,
  • электроники,
  • связи,
  • метрологии и картографии,
  • финансов,
  • бухгалтерского учета,
  • аудита.

Возможен добровольный воинский учет

В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на воинский учет для женщин, кроме медиков.

Напомним, ранее в Вооруженных силах и Минобороны предупреждали, что за уклонение от воинского учета женщинам будет грозить штраф, но только с 2023 года.

Такие намерения вызвали возмущение в обществе, которые были высказаны в соответствующей петиции. В ответ на петицию президент Владимир Зеленский поручил Минобороны пересмотреть вопрос воинского учета.

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