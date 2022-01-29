Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных. Впрочем, через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа.

Штрафов за уклонение не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников разъяснил, что штрафов за уклонение не будет. Это не предусмотрено законом.

Штрафовать могут только военнообязанных женщин, а ими становятся только после постановки на воинский учет.

Перечень профессий сократят

В новом приказе будет существенно сокращен список профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

В частности, список профессий для воинского учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей. Специальности и профессии, представительницы которых должны будут встать на воинский учет, родственны около 100 военно-учетным специальностям.

На обязательный учет военнообязанных будут ставать женщины, которые работают, в сферах:

медицины,

электроники,

связи,

метрологии и картографии,

финансов,

бухгалтерского учета,

аудита.

Возможен добровольный воинский учет

В конце декабря на сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предусматривает добровольную постановку на воинский учет для женщин, кроме медиков.