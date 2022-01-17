Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Глава держави попросив Міністерство оборони суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Петицію щодо військового обліку для жінок підтримали понад 37 тисяч українців.
"Ураховуючи високу суспільну увагу..., я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання", - йдеться у відповіді президента.
Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:
- суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;
- впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;
- врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.
Крім того, Зеленський доручив вирішити питання щодо зважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що правила військового обліку жінок планують змінити.
Водночас у парламенті з'явився законопроект про добровільний військовий облік для жінок.