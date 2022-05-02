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Придністров'я не є для нас великою загрозою, - Буданов

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 20:29
Придністров'я не є для нас великою загрозою, - Буданов Фото: Кирило Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов оцінив загрози для України з території невизнаного Придністров'я, де розміщені російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

Головний розвідник упевнений, що у військовому плані Придністров'я є проблемою для Росії. Вона не має доступу в регіон, а тому серйозної небезпеки звідти немає.

"Ті підрозділи, які знаходяться у Придністров'ї – це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тисячі людей. Це російські офіційні війська у цьому регіоні. Переважно вони охороняють склади у населеному пункті Ковбасне. Менша частина – радіоцентр у селищі Маяк, і стоять у Тирасполі", – пояснив Буданов.

За словами начальника ГУР Міноборони, невизнане Придністров'я "великою загрозою не є". Однак, фактор "ПМР" Росія використовуватиме для дестабілізації Румунії, Молдови та України.

До слова, Генштаб ЗСУ назвав ситуацію у невизнаному Придністров'ї "напруженою".

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