У Придністров'ї стверджують, що не планують воювати проти України

Президент самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський заперечив чутки про намір напасти на територію України. Заявив, що війна проти нашої країни, нібито, є неможливою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости Приднестровья".