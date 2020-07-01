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В Україні готові стримувати атаку росіян з Криму

Новини » Політика     01.07.2020 - 08:49
В Україні готові стримувати атаку росіян з Криму
Фото: російський військовий (pinterest.com)

До стримування готові бригада морської піхоти, артилерійський полк

Збройні сили України готові, щоб стримувати атаку Росії з моря і суші. Крім того, у них є авіація, а саме вертольоти, бомбардувальники і винищувачі.

Про це повідомив військовий експерт, керівник "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посуху в Криму".

"Там є бригада морської піхоти, артилерійський полк, який озброєний (артустановками, - ред) "Гіацинтами", "Ураганами" і "Градами", - розповів він.

Однак дозвуковий противокорабельний ракетний комплекс "Нептун" поки не готовий до використання в бойових умовах найближчим часом.

Нагадаємо, Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.

Раніше українська влада закликали, щоб громадяни повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Зазначимо, Росія перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами і 10 танків.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КриматакаРосійська Федерація
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