Посилена бойова можливість української армії на кримському напрямку, - Наєв

Фото: Сергій Наївши (mil.gov.ua)

Бойова служба переведена на посилений режим

В України немає даних про підготовку атаки Росії з півдня. Однак, посилені всі види розвідки, від якої щодня надходить інформація.

Про це заявив командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посухи в Криму".

Крім того, українські правоохоронці відпрацювали спільні дії, а бойова служба переведена на посилений режим.

"Ми чітко розуміємо всі сценарії розвитку ситуації на цьому напрямку і адекватно оцінюємо можливості Збройних сил РФ щодо нарощування військової сили за короткий час", - сказав він.

За словами Наєва, вже виконана певна частина робіт по підвищенню бойових можливостей українських військ на цьому напрямку і ця робота триває.

Зазначимо, раніше колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область, щоб захопити греблю, яка не пропускає воду в Крим.

Нагадаємо, МЗС України заявив, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, коли Україна відновить водопостачання в Крим.

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Автор: Анастасия Рокитна