На військових навчаннях в Естонії травмувалися американські десантники

У посольстві США підтвердили, що кілька десантників постраждали.

"Це звичайна частина повітряних операцій... Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи", - сказав прес-аташе посольства Марк Нейлор.

У ніч на 8 травня на аеродром Нурмсі в Естонії висадився десант з близько 600 парашутистів з США.

Swift Response - це початок найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe.