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На військових навчаннях в Естонії травмувалися американські десантники

Автор: Даша Харченко

На військових навчаннях Swift Response в Естонії травмувалися американські десантники. Травми не є небезпечними.

Про це повідомляє Postimees.

У посольстві США підтвердили, що кілька десантників постраждали.

"Це звичайна частина повітряних операцій... Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи", - сказав прес-аташе посольства Марк Нейлор.

У ніч на 8 травня на аеродром Нурмсі в Естонії висадився десант з близько 600 парашутистів з США.

Swift Response - це початок найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe.

Нагадаємо, 4 травня стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21 за участю 27 країн світу. Вони проходять в більш ніж десяти країнах.

У Пентагоні заявили, що військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони розпочалися на початку травня у понад 10 європейських держав.

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