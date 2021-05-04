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Стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21

Новость на русском → Анкара, Вівторок 04 травня 2021 15:50
Стартували військові навчання НАТО Defender Europe 21 Фото: почались навчання НАТО (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 стартували за участю 27 країн світу. Вони проходять в більш ніж десяти країнах.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

На 30 полігонах в більш ніж десяти державах стартували міжнародні навчання Defender Europe 21 за участю більше 30 тисяч військовослужбовців.

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Під час навчань будуть задіяні засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

Один з варіантів міністра - це відповіддь Росії на проведення навчань Defender Europe-2021 і одночасно підготовка до російських навчань "Захід-2021".

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