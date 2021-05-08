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Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 14:37
Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон Фото: США називають "оборонними" навчання НАТО в Європі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони розпочалися на початку травня у понад 10 європейських держав.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, цитує посольство США в Україні.

Він наголосив, що навчання військовослужбовців спрямовані на підготовку до стримування можливої агресії.

"Військові навчання "Defender Europe 21" мають оборонний характер, орієнтований на стримування агресії, одночасно готуючи наші сили до реагування на кризу та проведення масштабних бойових операцій, якщо буде необхідно", - сказав він.

Як відомо, в навчаннях беруть участь представники 26 країн Європи. Вони проходять під керівництвом Сухопутних сил США в Європі і будуть тривати до червня.

РБК-Україна писало, що участь у навчаннях візьмуть близько 30 тисяч військовослужбовців. Задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Раніше, міністр оборони України Андрій Таран розповів про чотири можливі цілі Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

Один з варіантів міністра - це відповіддь Росії на проведення навчань Defender Europe-2021 і одночасно підготовка до російських навчань "Захід-2021".

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