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На военных учениях в Эстонии травмировались американские десантники

Автор: Даша Харченко

На военных учениях Swift Response в Эстонии травмировались американские десантники. Травмы не опасны.

Об этом сообщает Postimees.

В посольстве США подтвердили, что несколько десантников пострадали.

"Это обычная часть воздушных операций... Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - сказал пресс-атташе посольства Марк Нейлор.

В ночь на 8 мая на аэродром Нурмси в Эстонии высадился десант из около 600 парашютистов из США.

Swift Response - это начало крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe.

Напомним, 4 мая стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21 с участием 27 стран мира. Они проходят в более чем десяти странах.

В Пентагоне заявили, что военные учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер. Они начались в начале мая в более 10 европейских государств.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиученияЭстония