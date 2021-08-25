Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже цього тижня, - ЗМІ

Військові Великобританії можуть покинути Афганістан вже на цьому тижні. Такий варіант подій можливий, оскільки прем'єр-міністр Борис Джонсон не зміг домовиться про продовження термінів евакуації з Афганістану на зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Вперше про такий варіант подій заявила газета The Guardian. Видання стверджує, що останній літак Королівських ВПС, що доставляє афганців в безпечне місце з аеропорту Кабула, може прибути в наступні "24-36 годин".

Команді з більш ніж 1000 британських військовослужбовців і дипломатів, які виконують британську місію з евакуації, буде потрібен час, аби упакувати своє обладнання і відбути перед остаточною датою виходу США 31 серпня. Це означає, що польоти для евакуації мирних жителів Афганістану повинні будуть припинитися, принаймні, за кілька днів до цього.

Також міністри ясно дали зрозуміти, що Великобританія не може залишатися в аеропорту без присутності 6000 американських сил, які забезпечують безпеку, а також керують аеродромом.

Однак джерела в Міністерстві оборони кажуть, що ці терміни притягнуті за вуха. У той же час там не називають точну дату виходу британських військ з Афганістану.