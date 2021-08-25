Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе, - СМИ

Военные Великобритании могут покинуть Афганистан уже на этой неделе. Такой вариант событий возможен, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не смог договорится о продлении сроков эвакуации из Афганистан а на встрече G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Впервые о таком варианте событий заявила газета The Guardian. Издание утверждает, что последний самолет Королевских ВВС, доставляющий афганцев в безопасное место из аэропорта Кабула, может прибыть в следующие "24–36 часов".

Команде из более чем 1000 британских военнослужащих и дипломатов, выполняющих британскую миссию по эвакуации, потребуется время, чтобы упаковать свое оборудование и отбыть перед окончательной датой выхода США 31 августа. Это означает, что полеты для эвакуации мирных жителей Афганистана должны будут прекратиться, по крайней мере, за несколько дней до этого.

Также министры ясно дали понять, что Великобритания не может оставаться в аэропорту без присутствия 6000 американских сил, которые обеспечивают безопасность, а также управляют аэродромом.

Однако источники в Министерстве обороны говорят, что эти сроки притянуты за уши. В то же время там не называют точную дату выхода британских войск из Афганистана.