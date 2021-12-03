ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дії Китаю в Тайванській протоці підривають безпеку у світі, - Держдеп

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 04:25
Дії Китаю в Тайванській протоці підривають безпеку у світі, - Держдеп Фото: дії Китаю в Тайванській протоці підривають безпеку в світі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Дії Китаю в Тайванській протоці підривають мир в регіоні і впливають на безпеку і процвітання США і Європейського cоюзу. З такою спільною заявою за підсумками переговорів на високому рівні щодо КНР виступили США і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

"Сторони висловили серйозну стурбованість проблематичними і односторонніми діями Китаю в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, а також в Тайванській протоці", - йдеться в заяві.

Відзначається, що дії КНР "підривають мир і безпеку в регіоні і мають безпосередній вплив на безпеку і процвітання як США, так і Європейського Союзу".

Китай і Тайвань були розділені під час громадянської війни в 1940-х роках. Пекін довгий час намагався обмежити міжнародну діяльність Тайваню, і обидві території билися за вплив в Тихоокеанському регіоні. В останні роки напруженість зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова до свого складу.

У той же час, Тайвань вважає себе незалежною територією, зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Незважаючи на те, що Тайвань офіційно визнають лише кілька держав, його демократично обраний уряд має міцні комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Тайвань
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати