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Військові США не збираються виходити з Іраку, - Пентагон

Новини » Політика     16.01.2020 - 19:56
Військові США не збираються виходити з Іраку, - Пентагон
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Наразі ведуться консультації між Вашингтоном та Багдадом

Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки (США) поки не планують виходити з території Іраку. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман під час свого виступу, який транслювався у Twitter.

За його словами, зараз між Вашингтоном та Багдадом ведуться переговори щодо присутності американських Збройних сил в Іраку. Поки американські військові не планують виходити з цієї близькосхідної країни.

"В американських ЗС немає планів щодо виведення військ з Іраку. Ми все ще ведемо консультації з іракською стороною. Ми як і раніше хочемо бути другом і партнером суверенного та успішного Іраку. Наше прагнення і наша мета зараз полягають в тому, щоб сили США залишалися в регіоні, залишалися в Іраку", - зазначив Хоффман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військові відновили операцію проти "Ісламської держави" в Іраку. Збройні сили США працюють над якнайшвидшим відновленням навчання іракських солдатів.

Пізніше влада Іраку заявила, що не давала дозвіл на відновлення військової операції США на території країни проти бойовиків "Ісламської держави". У Багдаді стверджують, що не давали жодних дозволів на відновлення військових операцій США.

Як відомо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

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