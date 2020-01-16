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Ірак не давав дозвіл на відновлення військової операції США

Новини » В світі     16.01.2020 - 16:04
Ірак не давав дозвіл на відновлення військової операції США
Ілюстративне фото (defense.gov)

Збройні сили Іраку не отримували вказівки від влади про відновлення операції США

Влада Іраку не давали дозвіл на відновлення військової операції США на території країни проти бойовиків самопроголошеного "Ісламської держави". Про це повідомляє SkyNews Arabia.

Як зазначив прес-секретар головнокомандувача збройних сил Іраку, Багдада не давав жодних дозволів на відновлення військових операцій США в регіоні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американські військові почали операцію проти ІДІЛ в Іраку і працюють над якнайшвидшим відновленням навчання іракських солдатів. Повідомлялося, що спільні операції американських і іракських військових вже почалися, проте поки що не в такому обсязі, як раніше.

Зазначимо, що ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після того, як 3 січня США провели операцію, в ході якої поблизу аеропорту в Багдаді був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Згодом 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.

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