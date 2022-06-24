Військові РФ обстріляли прикордонні території Чернігівської області

Російські військові в ніч на 24 червня обстріляли прикордонні населені пункти в Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Чернігівської ОВВА В'ячеслава Чауса в Telegram.
За його словами, біля Сеньківки сталося п'ять вибухів в районі перехрестя доріг Гасичівка-Хринівка-Гірськ-Сеньківка за напрямком Нові Юрковичі (РФ) - Гірськ. Попередньо, російські військові стріляли з міномета.
При цьому в Семенівській громаді в районі села Янжулівка пролунало 20 вибухів з міномета.
Раніше в Держприкордонслужбі заявили, що загрози повторного наступу Росії на Сумську та Чернігівську області зараз немає.
Раньше жителів Чернігівської області та Конотопа попередили про можливі ракетні удари.