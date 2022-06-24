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Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области

Фото: Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в ночь на 24 июня обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, возле Сеньковки произошло пять взрывов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка по направлению Новые Юрковичи (РФ) - Горск. Предварительно, российские военные стреляли из миномета.

При этом в Семеновской громаде в районе села Янжуловка прозвучало 20 взрывов из миномета.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области сейчас нет.

Ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах.

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