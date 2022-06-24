Военные РФ обстреляли пограничные территории Черниговской области

Российские военные в ночь на 24 июня обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram .

По его словам, возле Сеньковки произошло пять взрывов в районе перекрестка дорог Гасичевка-Хриновка-Горск-Сеньковка по направлению Новые Юрковичи (РФ) - Горск. Предварительно, российские военные стреляли из миномета.

При этом в Семеновской громаде в районе села Янжуловка прозвучало 20 взрывов из миномета.