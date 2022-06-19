Мешканців Чернігівської області та Конотопу попередили про можливі ракетні удари
У неділю, 19 червня, ризик ракетних ударів по Чернігівській області зріс. Жителів просять уважно ставитися до повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Facebook.
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці в Чернігівській області. Усі відповідні служби та керівники громад попереджені", - наголосив Чаус.
При цьому він попросив усіх мешканців у разі повітряної тривоги негайно пройти до укриття.
Оновлено 19:30
Також мер Конотопа Артем Семеніхін попередив місцевих жителів про високу ймовірність ракетних атак російських військ.
Він підкреслив, що зараз оголошено повітряну тривогу безпосередньо в Конотопському районі. Тому всі мешканці мають пройти в укриття.
Нагадаємо, 18 червня 2022 року ввечері російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.
Також ми писали, що російські окупанти у суботу, 18 червня, знову обстріляли Харків. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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