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Мешканців Чернігівської області та Конотопу попередили про можливі ракетні удари

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Чернігів, Неділя 19 червня 2022 19:21
Мешканців Чернігівської області та Конотопу попередили про можливі ракетні удари Ілюстративне фото: мешканців Чернігівської області попередили про можливі ракетні удари (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 19 червня, ризик ракетних ударів по Чернігівській області зріс. Жителів просять уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Facebook.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари по об'єктах залізниці в Чернігівській області. Усі відповідні служби та керівники громад попереджені", - наголосив Чаус.

При цьому він попросив усіх мешканців у разі повітряної тривоги негайно пройти до укриття.

Оновлено 19:30

Також мер Конотопа Артем Семеніхін попередив місцевих жителів про високу ймовірність ракетних атак російських військ.

Він підкреслив, що зараз оголошено повітряну тривогу безпосередньо в Конотопському районі. Тому всі мешканці мають пройти в укриття.

Нагадаємо, 18 червня 2022 року ввечері російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

Також ми писали, що російські окупанти у суботу, 18 червня, знову обстріляли Харків. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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