НБУ спростив купівлю військових облігацій

Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів. Це стосується проведення банками фінансових операцій для "військових облігацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в НБУ, усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог закону.

Нагадаємо, що раніше Національний банк на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України, а також операцій з зарахування коштів благодійної допомоги.