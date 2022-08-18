У Бєлгородській області РФ горить склад з боєприпасами: проводиться евакуація

У четвер, 18 серпня, в Бєлгородській області почалася пожежа на складі з боєприпасами. У декількох селах почалася евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram .

"У районі села Тимоново Валуйського міського округу загорівся склад з боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Глава округу вивозить жителів сіл Тимонове і Солохи на безпечну відстань", - написав Гладков.

За його словами, на місці події вже працюють оперативні служби, причину пожежі встановлять пізніше.