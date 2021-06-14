Військові кораблі Великобританії і Нідерландів увійшли до Чорного моря

Сьогодні, 14 червня до акваторії Чорного моря увійшли два військових кораблі з керованими ракетами. Один з них належить Великобританії, а інший - Нідерландам.

Про це повідомляє керівник проекту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Фото: військові кораблі Великобританії і Нідерландів в акваторії Чорного моря (facebook.com/permalink)

"Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали контроль за діями есмінця ОРО Дефендер ВМС Великобританії і фрегата УРО Евертон ВМС Нідерландів", - йдеться у повідомленні Національного центру управління обороною РФ.

Натомість в Міноборони РФ вже відреагували на входження есмінця Британії та фрегата Нідерландів у води Чорного моря.

За його словами, близько 11.30 з протоки Босфор до Чорного моря увійшли:

Нагадаємо, що минулої п'ятниці ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon увійшов в акваторію Чорного моря. Раніше він пройшов через Босфор.

Раніше стало відомо, що американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Тоді він приєднався до есмінця USS Donald Cook.

Загалом тоді в Чорному морі знаходилося чотири потужні ракетні кораблі країн НАТО (крейсер, два фрегати і есмінець).