Ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon у п'ятницю, 11 червня, увійшов в акваторію Чорного моря. Раніше він пройшов через Босфор.

"Військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США, пройшов через Босфор і взяв курс на Чорне море", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ вже відреагували на входження американського есмінця в акваторію Чорного моря, заявивши, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями есмінця УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, що зайшов 11 червня 2021 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною.

Фото: ракетний есмінець США увійшов у Чорне море (twitter.com/YorukIsik)