Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
Ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon у п'ятницю, 11 червня, увійшов в акваторію Чорного моря. Раніше він пройшов через Босфор.
"Військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США, пройшов через Босфор і взяв курс на Чорне море", - йдеться в повідомленні.
В Міноборони РФ вже відреагували на входження американського есмінця в акваторію Чорного моря, заявивши, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.
"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями есмінця УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, що зайшов 11 червня 2021 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною.
Фото: ракетний есмінець США увійшов у Чорне море (twitter.com/YorukIsik)
Нагадаємо, сьогодні вранці американський ракетний есмінець Laboon почав свій рух до Чорного моря.
Раньше американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Тоді він приєднався до есмінця USS Donald Cook.
Загалом тоді в Чорному морі знаходилося чотири потужні ракетні кораблі країн НАТО (крейсер, два фрегати і есмінець).
Така подібна концентрація кораблів спостерігалася в липні 2017 року, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), Британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) і французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621).