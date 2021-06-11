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Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

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П'ятниця 11 червня 2021 19:32
Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море Фото: ракетний есмінець США увійшов у Чорне море (twitter.com/YorukIsik)
Автор: РБК-Україна

Ракетний есмінець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Laboon у п'ятницю, 11 червня, увійшов в акваторію Чорного моря. Раніше він пройшов через Босфор.

Про це повідомляє видання Turkcu Turanci TV.

"Військовий корабель USS Laboon, що належить ВМС США, пройшов через Босфор і взяв курс на Чорне море", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ вже відреагували на входження американського есмінця в акваторію Чорного моря, заявивши, що сили Чорноморського флоту Росії приступили до контролю за діями есмінця ВПС США.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями есмінця УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, що зайшов 11 червня 2021 року в акваторію Чорного моря", - йдеться в повідомленні Національного центру управління обороною.

Фото: ракетний есмінець США увійшов у Чорне море (twitter.com/YorukIsik)

Нагадаємо, сьогодні вранці американський ракетний есмінець Laboon почав свій рух до Чорного моря.

Раньше американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море. Тоді він приєднався до есмінця USS Donald Cook.

Загалом тоді в Чорному морі знаходилося чотири потужні ракетні кораблі країн НАТО (крейсер, два фрегати і есмінець).

Така подібна концентрація кораблів спостерігалася в липні 2017 року, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney (DDG 64), ракетний крейсер USS Hue City (CG 66), Британський ракетний есмінець HMS Duncan (D 37) і французький ракетний фрегат Chevalier Paul (D 621).

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