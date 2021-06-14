Военные корабли Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море

Сегодня, 14 июня в акваторию Черного моря вошли два военных корабля с управляемыми ракетами. Один из них принадлежит Великобритании, а другой - Нидерландам.
Об этом сообщает руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.
По его словам, около 11.30 из пролива Босфор в Черное море вошли:
В то же время в Минобороны РФ уже отреагировали на вхождение эсминца Британии и фрегата Нидерландов в воды Черного моря.
"Силы и средства Черноморского флота начали контроль за действиями эсминца УРО Дефендер ВМС Великобритании и фрегата УРО Эвертон ВМС Нидерландов",- говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
Фото: военные корабли Великобритании и Нидерландов в акватории Черного моря (facebook.com/permalink)
Напомним, что в прошлую пятницу ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Laboon вошел в акваторию Черного моря. Ранее он прошел через Босфор.
Ранее стало известно, что американский эсминец USS Porter вошел в Черное море. Тогда он присоединился к эсминцу USS Donald Cook.
В общем тогда в Черном море находилось четыре мощных ракетных корабля стран НАТО (крейсер, два фрегата и эсминец).