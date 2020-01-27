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Військові Ірану приховували атаку на український літак, - NYT

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 09:27
Військові Ірану приховували атаку на український літак, - NYT
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com / SZimpas)

Глава ВКЗ КВІР став першим високопоставленим військовим, який дізнався про атаку на український літак

Військові, які підпорядковуються аятолі Алі Хаменеї, три дні приховували від президента Ірану Хасана Роухані збиття українського літака. Про це пише New York Times, яка відновила хронологію подій протягом перших днів після аварії літака.

Як наголошується, голова ВКЗ КВІР Амір Алі Хаджізаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про атаку на український літак. Він повідомив про подію колегам, в тому числі представникам армії Ірану. Вони лише через три дні визнали збиття літака.

Поки іранська влада заперечувала причетність до краху літака, продовжує NYT, Роухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, однак вони не відповідали.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакатастрофа поблизу Тегерана сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Так, на третій день після авіакатастрофи в Ірані офіційний Тегеран визнав, що військові збили літак.

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