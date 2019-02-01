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Лікарі у "Лефортово" виявили у моряка Сороки додаткові пошкодження руки

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 10:10
Лікарі у "Лефортово" виявили у моряка Сороки додаткові пошкодження руки
Фото: Василь Сорока (із відкритих джерел)

Лікарі прописали українцю уколи для зняття набряку і знеболювальне

Лікар у СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'яза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Сергія Бадамшина у Facebook

Адвокат розповів, що 31 січня зустрівся із Сорокою в "Лефортово" вперше після того, як його перевели туди з лікарні в СІЗО "Матросская тишина". Він зазначив, що відбувся допит за станом здоров'я українця.

"Ми клопотали про передачу військовополоненого Сороки для лікування в Україну або в нейтральну країну, а також про переведення обстеження і лікування в цивільних медичних установах, оснащених відповідним обладнанням, в яких можливе надання належної і відповідає стандартам надання медичної допомоги, зокрема в "Науково дослідному інституті швидкої допомоги імені Н.В. Скліфосовського"", - написав Бадамшин. 

Він також розповів, що стан здоров'я Сороки стабілізувався, погіршення стану руки не відбувається.

"Так само мучать болі, функції пальців, кисті не відновлюються, набряк не спав. Проте доктор в Лефортово виявив недоліки своїх колег з лікарні "Матроська тиша", виявивши пошкодження ще одного м'яза. Нарешті лікарі звернули увагу на набряк. Прописали уколи для зняття набряку і знеболювальне", - повідомив адвокат. 

Лікарі у &quot;Лефортово&quot; виявили у моряка Сороки додаткові пошкодження руки

Нагадаємо, напередодні у РФ пообіцяли провести додаткове медобстеження захопленого моряка Сороки.

РБК-Україна писало, що російські правозахисники, які 31 січня відвідали Сороку у СІЗО розповіли, що моряк поскаржився на болі в пораненій руці. Рана загоїлася, але кінцівка трохи опухла, погано працюють окремі пальці. За його словами, в руці залишилося два маленьких осколка.

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